"Собака лает, караван идет": Путин прокомментировал "кремлевский список" США (видео)

Путин посетовал, что в список внесли его советника, который возглавляет совет при президенте РФ по правам человека.

Россия «пока» воздержится от ответных шагов после публикации в США «кремлевского списка».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом президент России Владимир Путин сказал на встрече со своими доверенными лицами, комментируя обнародование в США «кремлевского списка».

«Мы ждали этого списка. И не буду скрывать, мы готовы были предпринять ответные шаги, причем серьезные, которые скатили бы наши отношения к нулю совсем. Мы воздержимся пока от этих шагов», - сказал Путин.

Он посетовал, что в список внесли его советника, который возглавляет совет при президенте РФ по правам человека.

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«Значит что, и всех правозащитников туда внесли, что ли, вместе с ним? Так они хотят бороться за права человека или они будут санкционировать тех, кто у нас борется за права человека? В этот список внесли сотрудницу администрации (президента), которая является омбудсменом по вопросам детства, и в то же время ставят вопрос о возврате к практике усыновления наших детей американцами. Так они хотят этим заниматься или они будут подвергать всех санкциям, кто занимается у нас этой сферой деятельности? Они чего хотят? Они должны сами для себя это решить, чего они хотят», - сказал Путин.

«Нам больше всего с вами нужно думать о себе. Нужно заниматься своей экономикой, сельским хозяйством, нужно заниматься поддержкой экспорта, здравоохранением, образованием, обороноспособностью, конечно, ее повышением. И тогда придет осознание того, что нет никакого смысла формулировать какие-то списки, угрожать, пугать или пытаться сдерживать наше развитие. Вот это самое главное, чем мы должны заниматься, руководствуясь известным правилом «собака лает, а караван идет», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, Минфин США представил так называемый «кремлевский доклад» - список приближенных к президенту России Владимиру Путину, в отношении которых могут быть введены санкции.

В документ вошли 210 человек. В их числе все члены правительства России, сотрудники администрации Путина, «другие высокопоставленные политические лидеры» и олигархи.

В список, в частности, вошли пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, глава администрации президента Андрей Вайно, председатель правительства Дмитрий Медведев и глава МИД Сергей Лавров.

В разделе «другие высокопоставленные политические лидеры» указаны глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, глава ФСБ Александр Бортников, а также мэр Москвы Сергей Собянин.

В список также попали и главы российских госкорпораций, в их числе руководители «Роснефти» и «Газпрома» Игорь Сечин и Алексей Миллер, глава «Ростеха» Сергей Чемезов, гендиректор РЖД Олег Белозеров, глава Сбербанка Герман Греф, глава «Интер РАО» Борис Ковальчук.

В числе «олигархов» в «кремлевском докладе» указаны Алишер Усманов, Роман Абрамович, Сулейман Керимов, Олег Дерипаска, Евгений Касперский, Владимир Евтушенков, Петр Авен, Аркадий и Борис Ротенберги, Геннадий Тимченко, Олег Тиньков и Александр Мамут.