Украина в 2021 году будет иметь перспективу членства в Евросоюзе - Порошенко

Порошенко считает, что Киев будут поддерживать в этом Польша и Литва.

Президент Украины Петр Порошенко убежден, что Украина в 2021 году будет иметь перспективу членства в Европейском Союзе.

Об этом глава государства заявил во время интерактивной сессии «Центральная и Восточная Европа: новая повестка дня для континента?» на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария).

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«Украина в 2021 году при поддержке Литвы и Польши будет иметь европейскую перспективу членства в Европейском Союзе», - сказал Порошенко, выступая на сессии вместе с президентами Польши и Литвы Анджеем Дудой и Далей Грибаускайте.

Ранее сообщалось, что Порошенко заявил о выполнении страной 80% требований Международного валютного фонда и «скрещивает пальцы» за получение пятого кредитного транша в апреле.