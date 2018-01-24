На Житомирщине в этом году продолжат восстанавливать социальные учреждения за средства ГФРР

На Житомирщине в этом году продолжат восстанавливать социальные учреждения за средства Государственного фонда регионального развития в софинансировании с местными бюджетами.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации, об этом сегодня рассказал председатель Житомирской облгосадминистрации Игорь Гундич во время рабочей поездки в Радомышльский район.

Гундич осматривать самые масштабные проекты, которые райгосадминистрации и объединенные общины подали на конкурс Государственного фонда регионального развития, причем он будет делать это еще до определения победителей, финансирования и начала работ.

Об этом сказал Гундич сегодня после осмотра спортивного комплекса «Динамо» в Радомшльской объединенной территориальной общине.

«Благодаря реформе децентрализации у нас есть возможность восстанавливать социальные учреждения за средства Государственного фонда регионального развития в софинансировании с местными бюджетами. В этом году я решил лично проверить все масштабные проекты, которые подали на финансирование из ГФРР, еще до начала работ. Один из них – спорткомплекс «Динамо». Планируем, что 30% стоимости восстановления спорткомплекса возьмет на себя Радомышильская община, финансирование еще 70% будет осуществляться за счет ГФРР. Если проект пройдет конкурс», – отметил председатель ОГА.

Спорткомплекс «Динамо» сооружен в 1979 году. В нем размещен игровой зал, шахматный клуб, две раздевалки, душевая комната, а также 3 административные комнаты.

В полуподвальном помещении находится тренажерный зал, зал для занятий гиревым спортом, зал для занятий рукопашным боем и кикбоксингом, хореографические студии «Импульс», «Рада – Дэнс», «Ожерелье», хозяйственное помещение.

Из районного бюджета на изготовление проектно-сметной документации по проведению капитального ремонта спорткомплекса было выделено 198 тыс. грн. Стоимость проекта – 11 млн 600 тыс. грн. «Как видите, этот год мы начинаем не только с тех объектов, строительство которых завершаем, но и оцениваем те проекты, которые подали райгосадминистрации и объединенные общины для их восстановления средства ГФРР. В этом году хочется отобрать больше объектов спортивной инфраструктуры, детских садов, школ.Убежден, что реконструкция и строительство новых комплексов будет привлекать все больше молодежи к занятиям спортом», – подчеркнул, в частности, Гундич.