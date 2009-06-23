В России считают, что ПР и БЮТ договариваться все равно придется

Вице-спикер Государственной думы РФ Александр БАБАКОВ рассчитывает, что новый Президент Украины будет сотрудничать Россией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам в Москве.

«Тот человек, который будет, защищая свои интересы, учитывать, что есть стратегический партнер, и будущее Украины, как и России, лежит в сотрудничестве между нашими странами», - сказал А.БАБАКОВ, отвечая на вопрос, кого бы РФ хотела бы видеть Президентом Украины.

«Очень бы хотелось, чтобы было понимание этого, не обремененное сиюминутными политическими выгодами и спекуляциями – языка, флота и т.п. Есть гораздо большее, что нас объединяет и будет объединять независимо от интересов любого политика. Поэтому я думаю, что Москва с удовольствием примет такого человека и будет соответственно к нему относиться», - добавил он.

Также вице-спикер отметил, что хотелось бы, чтобы в любых действиях руководства Украины, независимо от того, кто руководит странной, было конструктивное отношение к своему соседу.

Он подчеркнул, что политики должны понимать, что РФ и Украина «обречены на совместное существование, желательно, чтобы эта обреченность носила положительный оттенок».

А.БАБАКОВ также считает, что коалиция БЮТ и Партии регионов могла бы консолидировать политическую ситуацию в Украине.

«Поскольку предстоящие выборы не приведут к серьезному изменению раскладов внутри парламента, поэтому договариваться все равно придется, но лучше это делать раньше», - сказал он.

По мнению А.БАБАКОВА, о несостоявшейся коалиции можно только «сожалеть, поскольку договоренности политических сил - это демонстрация обществу этих политических сил к конструктивному решению разных вопросов, в том числе социально-экономических».