Третьяков объяснил неголосование НУНС за отставку Винского

Заместитель председателя фракции «Наша Украина – Народная самооборона» в парламенте Александр Третьяков объясняет неголосование фракции НУНС за отставку министра транспорта и связи Иосифа Винского «техническим сбоем», сообщает Главред.

Отвечая на вопрос журналистов в кулуарах парламента, почему так произошло, Третьяков заявил следующее: «Ранее планировалось, что вопрос отставки министра транспорта и связи будет поставлен на вечернем заседании во вторник, но его вынесли на утреннее заседание. Поэтому что касается действий НУНС, то речь идет о чисто техническом сбое».

«Не ищите в этом какой-то политики», - подчеркнул депутат. - Насколько я владею информацией, никаких трений внутри коалиции по поводу отставки Винского, как и по поводу других принципиальных решений, не существует. Решение об увольнении Винского было принято – и коалиция его поддерживает».

Как сообщалось ранее, Верховная Рада уволила Иосифа Винского с поста министра транспорта и связи. За проголосовали 365 депутатов.