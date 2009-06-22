Депутаты БЮТ просят регионалов не забывать про этику и здравый смысл

Заместитель председателя фракции БЮТ Андрей ПОРТНОВ считает неэтичными высказывания заместителя руководителя фракции Партии регионов Александра ЕФРЕМОВА об инциденте с депутатом от БЮТ Виктором ЛОЗИНСКИМ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе БЮТ.

А.ПОРТНОВ считает, что В.ЛОЗИНСКИЙ во время задержания вооруженного преступника проявил гражданскую позицию и мужество.

«Сегодня уже можно утверждать, что по данным, официально поступившим от оперативно-следственной группы, которая задерживала опасного преступника, прокурор Голованевского района, начальник Голованевского райотдела МВД и народный депутат В.ЛОЗИНСКИЙ проявили не только гражданскую позицию, но и мужество при задержании преступника», - заявил А.ПОРТНОВ.

Комментируя высказывание А.ЕФРЕМОВА о данном инцидента, депутат сказал: «Перед тем, как делать подобные заявления, народные депутаты должны руководствоваться не только своей официальной оппозиционностью, но и здравым смыслом, а также изучать предварительно обстоятельства дела».

«Сегодня в нашем распоряжении есть документальные доказательства того, что все участники данного инцидента действовали в пределах закона и не имели при себе оружия. Народный депутат В.ЛОЗИНСКИЙ, несмотря на депутатскую неприкосновенность, дал возможность правоохранительным органам провести все необходимые следственные действия», - отметил А.ПОРТНОВ.

Сегодня, 22 июня, А.ЕФРЕМОВ заявил, что Партия регионов настаивает на создании парламентской Временной специальной комиссии по расследованию инцидента в охотничьем хозяйстве в Кировоградской области, во время которого погиб человек.

«Мы будем настаивать, чтобы на этой пленарной неделе проголосовать временную специальную комиссию по этому вопросу», - сказал А.ЕФРЕМОВ, добавив, что депутаты от Партии регионов провели на месте инцидента свое расследование по «горячим» следам.

По мнению А.ЕФРЕМОВА, «лишь потому, что человек бедный, и зашел на территорию охотничьего хозяйства, его начали «травить» джипом, стрелять по нему и добивать».

Как сообщал УНИАН, прокуратура Кировоградской области возбудила уголовное дело по факту смерти 55-летнего жителя Голованевского района Валерия Олийныка после инцидента 16 июня при участии народного депутата от БЮТ В.ЛОЗИНСКОГО, районного прокурора Евгения ГОРБЕНКО и начальника райотдела милиции Михаила КОВАЛЬСКОГО.