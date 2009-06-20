ПР через «сговор» взяла под контроль избирательные участки в Донецке?

Областные структуры многих политических сил в Донецке в действительности сформированы из сторонников Партии регионов, что дает последней возможность контролировать большинство избирательных комиссий.

Об этом в комментарии «Зеркалу недели» заявил председатель Донецкой областной организации Комитета избирателей Украины Сергей ТКАЧЕНКО.

«И в 2004, и 2006 и в 2007 был такой себе скрытый сговор, когда Партия регионов «закрывала» от имени местных политических лидеров все избирательные участки. А те фактически не сушили голову, где им брать своих сторонников на территории Донецкой области», - сообщил эксперт.

По словам С.ТКАЧЕНКО, эта система и сегодня функционирует достаточно эффективно.

Он утверждает, что подобная схема была испытана еще на президентских выборах 1999 года.

«Технология, когда всех членов комиссии набирают из людей, лояльных к одному кандидату, отработана еще в 99-м году на выборах президента. Не суть важно, кто там был и от какой партии, - все равно это были те же самые представители. Потом вся эта структура перешла к Партии регионов», - сказал С.ТКАЧЕНКО.