Ульянченко: Наша Украина на съезде решит вопрос о пребывании в коалиции

На съезде, который состоится 27 июня, партия “Народный Союз «Наша Украина» решит вопрос пребывания своей фракции в коалиции.

Об этом, как сообщает пресс-служба “Нашей Украины”, заявила председатель Совета партии Вера УЛЬЯНЧЕНКО.

«Политическая партия «Наша Украина» сегодня переживает не лучшие времена. Мы готовимся к съезду и на нем, я уверена, будет очень серьезная дискуссия, прежде всего, относительно политической ситуации. Я надеюсь, что партия примет решение по поводу того , где она сегодня находится – или в коалиции, или в оппозиции», - сказала В.УЛЬЯНЧЕНКО.

«Также мы поговорим о том, насколько эффективно работает фракция», - сказала она.

В.УЛЬЯНЧЕНКО также отметила, что, «к сожалению, политическая сила «Наша Украина» несет ответственность за представителей других политических сил, которые прошли в парламент в составе Блока «Наша Украина – Народная Самооборона».

Она сообщила, что на заседании политсовета обсуждался вопрос изменений в Устав. «Я уверена, что партия вернется к своему первичному названию – партия «Наша Украина», и к своей символике», - сказала В.УЛЬЯНЧЕНКО.

Вместе с тем, председатель Совета «Нашей Украины» подчеркнула, что процессы, которые сейчас происходят в партии, – это процессы демократизации. «Мы не боимся говорить о своих проблемах. Мы как политическая сила выйдем из этого кризиса достойно, потому что мы ни разу не изменяли своим идеологическим принципам», - сказала В.УЛЬЯНЧЕНКО.