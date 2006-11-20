Российский бизнесмен Максим КУРОЧКИН подозревается в причастности к совершению двух преступлений. Об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил начальник Национального центрального бюро Интерпола в Украине Кирилл КУЛИКОВ, подтверждая задержание М.КУРОЧКИНА сотрудниками линейного отдела милиции аэропорта «Борисполь».

Как передает корреспондент УНИАН, К.КУЛИКОВ проинформировал, что 23 февраля 2005 года городской суд Ялты, рассмотрев представление следственного Ялтинского Главного управления МВД в АР Крым, вынес постановление о целесообразности взятия под стражу М.КУРОЧКИНА, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины. (Часть 2 статьи 189 (“Вымогание”) УКУ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет за “вымогание, совершенное повторно, или по предварительному сговору группой лиц, или служебным лицом с использованием своего служебного положения, или с угрозой убийства или причинения тяжких телесных повреждений, или с повреждением или уничтожением имущества, или такое, которое нанесло значительный вред потерпевшему”, – УНИАН.)

Кроме того, сообщил К.КУЛИКОВ, 8 июня 2005 года Голосеевский районный суд города Киева, рассмотрев представление Главного следственного управления ГУМВД Украины в г. Киеве, которое было согласовано с прокуратурой города, дал разрешение на задержание гражданина РФ М.КУРОЧКИНА на 72 часа для его доставки в суд с целью избрания для него меры пресечения.

К.КУЛИКОВ напомнил, что в феврале 2005 года М.КУРОЧКИН был украинскими правоохранителями объявлен в межгосударственный розыск, а в июне этого года началась процедура объявления М.КУРОЧКИНА в международный розыск.

Отвечая на вопросы журналистов, один из которых касался мотивов приезда М.КУРОЧКИНА в Украину, К.КУЛИКОВ ответил: «Я не могу мотивировать те действия, которые он совершил».

В то же время, адвокат М.КУРОЧКІНА сообщил журналистам, что его подзащитный «приехал (в Киев) с целью расставить все точки над «і» относительно обвинений, которые ему выдвинуты», поскольку достаточно длительное время «ходят различные кривотолки вокруг этого человека».

Как сообщал УНИАН, 19 ноября в интервью НТН М.КУРОЧКИН сообщил, что 20 ноября он прилетит в Киев по просьбе российского бизнесмена Владимира ВОРОБЬЕВА и украинского предпринимателя Геннадия КОРБАНА для урегулирования конфликта вокруг Днепропетровского рынка «Озерка». В.ВОРОБЬЕВ обратился к М.КУРОЧКИНУ как к президенту «Российского клуба». Также причиной визита называются консультации с представителями украинской политической и бизнес-элиты в канун возможного в середине декабря визита в Украину Президента РФ В.ПУТИНА. Предмет консультаций М.КУРОЧКИНА - украинско-российско-американские отношения.

Сегодня, 20 ноября, М.КУРОЧКИНА задержали в киевском аэропорту «Борисполь». Как сообщил один из адвокатов М.КУРОЧКИНА, его подзащитный задержан по постановлению Голосеевского районного суда Киева. На протяжении 48 часов должна быть назначена мера пресечения в отношении М.КУРОЧКИНА.