Посол Канады: то, что происходит в ВР, очень вредит имиджу Украины

В Украине много политики при отсутствии имплементации реформ.

Такое мнение высказал Чрезвычайный и Полномочный посол Канады в Украине Даниэль КАРОН в интервью газете “День” (№ 102 от 18 июня).

“Здесь много политики, у вас проводились выборы, которые были честными, все наблюдатели заявляют, что в этом плане нет проблем. Но вам нужно имплементировать реформы, осуществлять изменения. То, что происходит в Верховной Раде, является очень вредным для имиджа Украины. Институты должны быть более крепкими, и также - разделение власти между институтами. Как я понимаю, в стране есть общее согласие пересмотреть Конституцию. Президент изложил свои предложения 1 марта в ежегодном обращении к Верховной Раде. Я не видел предложений премьер-министра. Но, насколько я понял, его команда работает над другим вариантом. Вам нужно консультироваться друг с другом, и пытаться разработать проект, который будет приемлемым для всех. Я думаю, что так и будет”, - сказал Д.КАРОН.

В то же время канадский дипломат считает, что все комментарии иностранных граждан относительно ситуации в Украине должны быть деликатными. “Чужестранцу всегда нужно быть деликатным при высказывании своего мнения относительно политики другой страны. Нужно осторожно относиться к тому, что мы говорим. Наблюдая за последними событиями, очень сложно их комментировать. И не только ввиду того, что речь идет об определенных лицах. Это новая демократия, институты до сих пор находятся в стадии развития. В вашей страны реформы начаты, но не имплементированы. Новая демократия добилась огромного продвижения. Если посмотреть, где была ваша страна 15 лет тому назад, и где находится сейчас - это огромное продвижение. Вместе с тем, это и до сих пор новая демократия. Новые институты должны быть более крепкими, более демократическими”, - добавил посол.

Д.КАРОН также напомнил мнение экс-премьер-министра Канады Ким КЕМПБЕЛЛ, которая недавно побывала в Украине, о том, что “проблема этой страны заключается в том, что здесь слишком много политики и недостаточно управления”.