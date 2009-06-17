Кириленко решил, что кандидатов в Президенты и без него хватит

Народный депутат от «Нашей Украины – Народной самообороны», лидер группы «За Украину!» Вячеслав КИРИЛЕНКО не собирается баллотироваться в Президенты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Тернополе.

«Сейчас уже столько кандидатов, что можно фракцию создать. Кое-кто выступит несколько раз по телевидению и уже считает, что является поводом баллотироваться», - отметил В.КИРИЛЕНКО.

По его прогнозам, только во фракции “Наша Украина – Народная самооборона” будет 4-5 кандидатов в Президенты, несколько – от Партии регионов, возможно, и от других политических сил. “С одной стороны это указывает на демократичность государства, но с другой – на нехватку ответственности”, - убежден В.КИРИЛЕНКО.

По его словам, депутатская группа “За Украину” пока не определилась, кого будет поддерживать на президентских выборах. “Мы ждем, пока определятся все кандидаты, ждем, когда определится действующий Президент. Уже после этого будем решать, кого поддерживать”, - объяснил В.КИРИЛЕНКО, подчеркнув, что главным критерием будет патриотичность кандидата.