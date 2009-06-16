Черновецкий пригласит к себе в гости киевлян - вход платный

Столичную мэрию планируют открыть в выходные для посещения всех желающих киевлян и гостей столицы. Размер платы за вход сейчас определяют.

Об этом пишет газета «Сегодня» (№125 к (3258)) со ссылкой на советника мэра столицы Игоря ДОБРУЦКОГО.

По его словам, вскоре каждые выходные в здании мэрии на Крещатике, 36 будет День открытых дверей. За определенную плату киевляне смогут побывать на первом и осмотреть часть второго этажа городской госадминистрации. Предусматривается, что посетители смогут посмотреть вывешенные в холле картины и фотографии, осмотреть экспонаты в музее подарков мэру и поесть в буфете. Вместе с тем, другие этажи здания будут закрыты, то есть наведаться в кабинет к градоначальнику или же его заместителям возможности не будет.

«Посетителей будем пускать уже очень скоро, но сначала сделаем небольшой ремонт. С первого этажа уберем тумбы, перед входом в колонный зал поставим мольберты», - отметил И.ДОБРУЦКИЙ.

Он проинформировал, что киевлянам предложат ознакомиться, в частности, с работами участников фотоконкурса «Киев глазами киевлян». Кроме того, в администрации планируют выставить полотна известных художников, эту экспозицию будут обновлять каждые три месяца. Будут ли в мэрии выставляться работы столичного председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО, пока не известно.

Также издание напоминает, что два года тому назад мэр обязал всех подчиненных сдавать в музей подарков, открытый в КГГА, полученные ими подарки дороже 100 грн.

Как сообщила изданию экскурсовод Янина ПУЧКОВА, сейчас в музее свыше 400 экспонатов, среди которых есть и уникальные.

“Например, статуэтка Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО, которую отцу презентовал сын Степан. Она стоит, как хороший лимузин, некоторые детали, например, галстук, рамочка с фотографией жены и фигурки детей мэра выполнены из золота», - отметила она.

Кроме статуэтки, в музее можно увидеть куклы, картины, часы, холодное оружие, даже набор для суши и шариковую ручку в виде космонавта. Последнюю столичному градоначальнику подарили украинские космонавты, информирует газета.