Сегодня в Люксембурге Тимошенко спросят, что происходит в Украине

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня в Люксембурге примет участие в 13-м заседании Совета по вопросам сотрудничества между Украиной и Европейским Союзом.

Как сообщает Управление по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров Украины, накануне Ю.ТИМОШЕНКО отбыла с рабочим визитом в Люксембург.

Планируется также, что во время пребывания в Люксембурге премьер встретится с членом Европейской комиссии по вопросам внешних отношений Бенитой ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР, Генеральным секретарем Совета ЕС, Высоким представителем по вопросам общей внешней и безопасностной политики Хавьером СОЛАНОЙ, Великим герцогом Люксембурга АНРИ, премьер-министром, государственным министром, министром финансов Великого Герцогства Люксембург Жаном-Клодом ЮНКЕРОМ.

Как сообщал УНИАН, Украина и Европейский Союз сегодня на заседании Совета по вопросам сотрудничества планируют обсудить проект Повестки дня ассоциации.

Согласно проекту, повестка дня ассоциации должна заменить собой План действий Украина-ЕС, который был практическим инструментом сотрудничества в рамках выполнения Соглашения о партнерстве и сотрудничестве.

Проект повестки дня состоит из двух частей: стратегической и операционной. В стратегической части, в частности, содержится общее описание состояния отношений Украины и ЕС, начиная с обретения Украиной независимости в 1991 году.

Операционная часть определяет конкретные приоритеты в разных сферах сотрудничества: политический диалог, права человека, международная и безопасностная политика, экономическое сотрудничество.

В документе отмечается, что он направлен на облегчение вступления в силу будущего Соглашения об ассоциации, а приоритеты в нем могут меняться в результате ежегодного пересмотра сторонами.

Как сообщал УНИАН , Еврокомиссия хочет обсудить с премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО политическую ситуацию в Украине во время заседания Совета сотрудничества ЕС-Украина. Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил чиновник Еврокомиссии.

“Есть, конечно, вопросы, которые возникли в последнее время. В частности, речь идет о политической ситуации в Украине на фоне подготовки к выборам, об экономической ситуации”, - сказал собеседник агентства.

По его словам, в ходе заседания также планируется рассмотреть состояние двусторонних отношений, вопроса развития визового диалога и тому подобное.

“Никаких документов подписывать не планируется”, - сказал собеседник агентства.