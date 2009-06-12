ЕК хочет обсудить с Тимошенко политическую ситуацию в Украине

Еврокомиссия хочет обсудить с премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО политическую ситуацию в Украине во время заседания Совета сотрудничества ЕС-Украина, которое состоится 16 июня в Люксембурге.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил чиновник Еврокомиссии.

“Есть, конечно, вопросы, возникшие в последнее время. В частности, речь идет о политической ситуации в Украине на фоне подготовки к выборам, об экономической ситуации”, - сказал собеседник агентства.

По его словам, в ходе заседания также планируется рассмотреть состояние двусторонних отношений, вопросы развития визового диалога и тому подобное.

“Никаких документов подписывать не планируется”, - сказал собеседник агентства.

Представитель Еврокомиссии также отметил, что вопросы сотрудничества в области энергетики не будут рассматриваться на заседании Совета сотрудничества, поскольку сегодня на заседании Совета министров по вопросам энергетики эксперты представляют свой доклад о состоянии безопасности поставок газа по итогам визитов в Киев и Москву в начале этой недели.

Вопрос энергетической безопасности также будет обсуждаться на заседании Европейского Совета (саммит глав государств и правительств стран-членов ЕС – УНИАН) 18-19 июня.