Гройсман задекларировал 9 миллионов гривень дохода от продажи недвижимости

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман задекларировал 8 млн 797 тыс. 630 грн доходов от отчуждения недвижимого имущества.

Об этом говорится в сообщении о существенных изменениях в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления.

Источником дохода указано ООО "Магигранд", зарегистрированное в Виннице.

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Сообщение об изменениях датировано 30 декабря 2017 года.

Как сообщал УНИАН, Гройсман за 2016 год задекларировал 15 млн грн. Согласно электронной декларации, зарплата премьера в 2016 году составила 281 тыс. грн. Его доход включает также проценты по депозитам, размещенным в украинских банках, в размере 154 тыс. грн.