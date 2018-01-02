Может стать нейтральной территорией: астролог спрогнозировал, что ждет Крым

Известный астролог Влад Росс считает, что захваченный Российской Федерацией Крым в будущем может стать нейтральной территорией.

Скорее всего, как раньше уже не будет, и вряд ли полуостров вернется на условиях автономии в состав Украины, рассказал он на чате в "Главреде".

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"Возможно, он будет нейтральной территорией. Но в 2025 году, когда Плутон войдет в Водолея (Водолей всегда символически связан с Россией, Плутон — символ трансформации, разрушения и больших перемен) территориальная целостность России может дать трещину", — заявил гость.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению. Самопровозглашенная крымская "власть" заявила, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к России.

18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.