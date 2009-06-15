Скандал с «пивными» миллионами: УНП требует обнародовать бухгалтерию ВР

Украинская народная партия требует обнародовать смету Верховной Рады Украины за 2008-2009 гг. Об этом заявил народный депутат Украины, заместитель председателя УНП Ярослав ДЖОДЖИК, комментируя поправки в госбюджет на 2009 год, согласно которым, по предложению депутата от БЮТ Олега ЛЯШКО, в 2009 году на 97 млн. грн. увеличено финансирование ВР за счет повышения акцизного сбора на пиво.

«УНП готовит обращение к председателю Регламентного комитета с требованием обнародовать смету Верховной Рады за 2008-2009 гг. для информирования общественности», - цитирует Я.ДЖОДЖИКА пресс-служба УНП.

Он снова сказал, что «народные депутаты Украины увеличили свое состояние за счет банкротства пивоваренной отрасли», и интересуется: «Почему нынешнее увеличение финансирования парламента произошло в «тайном режиме», тогда как январское сокращение расходов на 118 млн. грн. прошло с большой помпой?». По его убеждению, «депутаты пытаются таким образом скрыть от украинцев непопулярные шаги». При этом, «депутаты делят шкуру неубитого медведя», поскольку бюджет ВРУ вряд ли удастся пополнить «пивными» акцизами», считает заместитель председателя УНП.

По убеждению Я.ДЖОДЖИКА, «дополнительная фискальная нагрузка приведет к ухудшению ситуации в пивной отрасли, закрытию небольших заводов, а также к банкротству фермерских предприятий, которые обслуживали пивоварни». Депутат напомнил, что «уже закрылось около 10 заводов». «Побочным эффектом этих процессов станет окончательное падение авторитета Верховной Рады, - считает Я.ДЖОДЖИК. - Тысячи украинцев, которые потеряют работу вследствие закрытия «пивных» предприятий, придут пикетировать парламент». «Вместо запланированного роста поступлений на 300 млн. грн., действия правительства могут привести к росту расходной части бюджета на 120 млн. грн. для обеспечения выплат по безработице», - подчеркнул Я.ДЖОДЖИК.

Справка УНИАН. 3 июня с.г. Верховная Рада Украины приняла Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2009 год" и некоторые другие законы Украины", которая предусматривает повышение акциза на пиво на 93,5%, – из текущего уровня 0,31 грн. за литр до 0,6 грн. за литр. Доходы бюджета за счет поступлений от акцизного сбора в проекте закона планировалось направить на дополнительные расходы, связанные с увеличением количества больных сахарным диабетом и влиянием ценового фактора на стоимость лечения в этом году. При этом дополнительная дотация местным бюджетам на обеспечение лечения больных сахарным диабетом предусматривалась в сумме 160 млн. грн. Кроме того, эти средства планировалось направить на реализацию мероприятий по круглосуточному водообеспечению Львова – 105 млн. грн.; завершение ремонтно-реставрационных работ и создания музейной экспозиции Шевченковского национального заповедника в Каневе "Дом-музей Т.Г.Шевченко" – 22,5 млн. грн.

Но после того, как закон был подан на подпись Президенту Украины, стало известно, что дополнительные средства от повышения акциза на пиво Верховная Рада Украины намерена направить не только на закупку инсулина, но и на содержание своего Аппарата.

В соответствие с этим законом, указанными изменениями в госбюджет на 2009 год предусмотрено не только заявленное финансирование закупок инсулина, работ по обеспечению круглосуточного водоснабжения Львова и создания "Дома-музея Т.Г.Шевченко", но и увеличение финансирования аппарата ВР на 97 млн. грн. – из 740 млн. грн. до 837,8 млн. грн. В частности, финансирование законотворческой деятельности ВР увеличено на 58 млн. грн. – из 413 млн. грн. до 471 млн. грн., организационное, информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение деятельности ВР – на 7 млн. грн., из 157 млн. грн. до 164 млн. грн., визиты народных депутатов за границу – на 3,5 млн. грн., из 5,2 млн. грн. до 8,7 млн. грн., обслуживание деятельности ВР – на 23 млн. грн., из 76,7 млн. грн. до 100,5 млн. грн. Кроме того, финансовая поддержка санаторно-курортного комплекса Управления ВР увеличена на 1 млн. грн. – до 67,2 млн. грн., освещение деятельности нардепов через СМИ и телевидение – на 3 млн. грн., из 6,2 млн. грн. до 9,1 млн. грн.

При этом средства на закупку инсулина в объем 160 млн. грн. входят в общегосударственные расходы Министерства финансов.