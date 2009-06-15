97 «пивных» миллионов для ВР пропихнул БЮТ - Джоджик

Закон об увеличении акциза на пиво принят со «всеми возможными нарушениями». Об этом в беседе с корреспондентом УНИАН сообщил народный депутат Украины, член Бюджетного комитета Верховной Рады Украины, заместитель председателя УНП Ярослав ДЖОДЖИК.

«Этот законопроект принят с нарушением всех возможных и невозможных вариантов», – заявил депутат.

«Во-первых, увеличение акцизов – это вопрос не Бюджетного комитета ВРУ, это вопрос Комитета налоговой политики ВРУ. Кроме того, согласно требованиям действующего законодательства, в течение года менять налоги, даже в спокойных условиях, а не во время финансового кризиса, не разрешается. Тем более, (есть) четкое требование законодательства – просчитывать все возможные последствия введения такого законопроекта. Все это было в комплексе нарушено», – заявил Я.ДЖОДЖИК.

Он рассказал, что в поданном на рассмотрение ВР законопроекте предлагалось увеличить акциз до 0,54 грн. и при этом никакого выделения средств на Аппарат Верховной Рады не предусматривалось. «Но во время заседания, докладывая, депутат от БЮТ Олег ЛЯШКО с голоса предложил увеличить акциз до 0,6 грн., и с голоса было предложено выделение 97 млн. грн. на деятельность Верховной Рады Украины», – сообщил Я.ДЖОДЖИК.

«С голоса, безо всяких обоснований, просто зафиксировано на 100 млн. грн. увеличить расходы Верховной Рады. В законопроекте такого не было, все было зачитано с голоса. После этого (председатель ВР) Владимир ЛИТВИН сказал, чтобы принять в целом, со всеми дополнениями», – добавил он.

Справка УНИАН. 3 июня т.г. Верховная Рада Украины приняла Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2009 год" и некоторые другие законы Украины", предусматривающий повышение акциза на пиво на 93,5% – с текущего уровня 0,31 грн. за литр до 0,6 грн. за литр. Доходы бюджета за счет поступлений от акцизного сбора в проекте закона планировалось направить на дополнительные расходы, связанные с увеличением количества больных сахарным диабетом и влиянием ценового фактора на стоимость лечения в текущем году. При этом дополнительная дотация местным бюджетам на обеспечение лечения больных сахарным диабетом предусматривалась в сумме 160 млн. грн. Кроме того, эти средства планировалось направить на реализацию мер по круглосуточному водообеспечению Львова – 105 млн. грн.; завершение ремонтно-реставрационных работ и создание музейной экспозиции Шевченковского национального заповедника в Каневе "Дом-музей Т.Г.Шевченко" – 22,5 млн. грн.

Но после того, как закон был подан на подпись Президенту Украины, стало известно, что дополнительные средства от повышения акциза на пиво Верховная Рада Украины намерена направить не только на закупку инсулина, но и на содержание своего аппарата.

Согласно данному закону, изменениями в госбюджет на 2009 год предусмотрено не только заявленное ранее финансирование закупок инсулина, работ по обеспечению круглосуточного водоснабжения Львова и созданию "Дома-музея Т.Г.Шевченко", но и увеличение финансирования аппарата ВР на 97 млн. грн. – с 740 млн. грн. до 837,8 млн. грн. В частности, финансирование законотворческой деятельности ВР увеличено на 58 млн. грн. – с 413 млн. грн. до 471 млн. грн., организационного, информационно-аналитического и материально-технического обеспечения деятельности ВР – на 7 млн. грн., с 157 млн. грн. до 164 млн. грн., визитов народных депутатов за границу – на 3,5 млн. грн., с 5,2 млн. грн. до 8,7 млн. грн., обслуживания деятельности ВР – на 23 млн. грн., со 76,7 млн. грн. до 100,5 млн. грн. Кроме того, финансовая поддержка санаторно-курортного комплекса Управления ВР увеличена на 1 млн. грн. – до 67,2 млн. грн., освещения деятельности нардепов через СМИ и телевидение – на 3 млн. грн., с 6,2 млн. грн. до 9,1 млн. грн.

При этом средства на закупку инсулина в объеме 160 млн. грн. входят в общегосударственные расходы Министерства финансов.