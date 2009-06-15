Рада тайком увеличила себе финансирование на 100 миллионов

Верховная рада тайком увеличила себе финансирование почти на 100 миллионов гривен, пишет "Дело". В конце прошлой недели председатель Верховной Рады Владимир Литвин направил на подпись президенту Виктору Ющенко закон об изменении госбюджета на 2009 год. Инициатором документа выступил Кабинет Министров, который предлагал за счет дополнительных от повышения акциза на пиво (около 300 миллионов гривен) поступлений в казну профинансировать ряд социальных расходов, в том числе обеспечение инсулином больных сахарным диабетом. Однако во время голосования депутаты в последний момент внесли в закон норму об увеличении на 97 миллионов гривен сметы расходов Верховной Рады в текущем году. Такой поворот событий полностью противоречит неоднократным заявлениям парламентариев о необходимости тотальной экономии средств и сокращения расходов на содержание чиновников.

В январе депутаты пошли на невиданный шаг — они уменьшили свое содержание на 118 миллионов гривен по сравнению с 2008 годом. На первых порах парламент экономил на мелочах: сократил охрану парламентских зданий и расходы на телефонные разговоры. Позже депутаты под давлением правительства урезали зарплаты себе и помощникам. Однако к кардинальному сокращению льгот, несмотря на неоднократные заверения, до сих пор так и не приступили.

Необходимость повысить цены на пивную продукцию правительство объяснило потребностью профинансировать ряд социально значимых проектов. В частности, 160 миллионов должны были получить больные сахарным диабетом на приобретение инсулина, 105 миллионов — жители Львова для круглосуточного обеспечения водой и 22,5 миллиона — Шевченковский национальный заповедник в Каневе.

Народный депутат от БЮТ Олег Ляшко начал агитацию за изменения в госбюджет в тот день еще задолго до голосования. Указывая на социальную значимость закона, Ляшко настоял на его рассмотрении во внеочередном порядке. «Люди, больные диабетом, не имеют возможности купить инсулин! А правительство нашло возможность его закупить!» — ратовал «бютовец». А когда народные депутаты приступили к обсуждению документа, «бютовец» вдруг предложил дополнительно выделить 97 миллионов на обеспечение деятельности Верховной Рады. «Предлагаю дополнительно выделить 97 миллионов из общего фонда на организационное обеспечение деятельности Верховной Рады», — призвал Ляшко.

После трех неудачных попыток за принятие изменений в госбюджет проголосовал 331 депутат, и изменения были приняты. Как стало известно позже, эти средства пойдут на содержание аппарата парламента. Существенная часть средств — 58 миллионов — пойдет на финансирование законотворческой деятельности нардепов. Организационное, информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение деятельности ВР пополнится 7 миллионами. Обслуживание деятельности парламента станет лучше на 23 миллиона. Также нардепы увеличили себе командировочные за границу — теперь эта статья пополнится на 3,5 миллиона — до 8,7. Кроме того, финансовая поддержка санаторно-курортного комплекса управления парламента увеличена на 1 миллион гривен (до 68 миллионов), а освещение деятельности нар-депов в СМИ — на 3 миллиона. Три последние статьи ранее планировалось наоборот сократить.

Глава профильного Комитета Верховной Рады по вопросам регламента Александр Ефремов сообщил «Делу», что увеличить содержание парламентариев не входило в планы комитета. «На заседаниях у нас такая инициатива не рассматривалась, голосовали за нее депутаты в зале», — отметил «регионал». В Комитете по вопросам бюджетной политики также не обсуждался вопрос увеличения финансирования парламента. «Мы рассматривали только позиции по финансированию инсулина, водоканала и музея. Больше никаких инициатив не было», — сообщил член комитета, «бютовец» Остап Семерак.

Однако отдельные депутаты заявили, что депутат Ляшко мог так поступить, заручившись поддержкой премьер-министра Юлии Тимошенко и председателя Верховной Рады Владимира Литвина. Ведь выделение дополнительных средств на финансирование парламента без предварительного обсуждения в профильных комитетах явно противоречит курсу правительства на сокращение расходов.