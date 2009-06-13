Литвин: Россия заинтересована в нормализации отношений

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что Россия заинтересована в нормализации отношений с Украиной.

Об этом он сказал в интервью телеканалу «Рада».

«Я убежден, что Российская Федерация, как и до этого, так и после назначения нового посла, будет заинтересована в том, чтобы нормализовать свои отношения с Украиной, ровно же как и Украина должна нормализовать взаимоотношения с Российской Федерацией», - сказал В.ЛИТВИН.

Он отметил, что уже давно нужно прекратить отношения, которые «периодически переходят в измерение холодной войны».

В.ЛИТВИН подчеркнул, что то, как провожали Виктора ЧЕРНОМЫРДИНА с поста Чрезвычайного и Полномочного Посла РФ в Украине, «какие овации устроили», является свидетельством того, с каким уважением Украина относится к В.ЧЕРНОМЫРДИНУ и к Российской Федерации.

Он напомнил, что В.ЧЕРНОМЫРДИН был послом в Украине более 8 лет, в то время как согласно международной практике послы меняются каждые три года.

В.ЛИТВИН считает, что отношения между Украиной и РФ должны нормализоваться.