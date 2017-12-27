Руководство государства вечером встретится с освобожденными из плена боевиков

Сегодня вечером на территории военной площадки аэродрома «Борисполь» запланирована встреча руководства государства с заложниками, которых должны сегодня освободить из плена боевиков на Донбассе.

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Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства обороны Украины.

«27 декабря на территории военной площадки аэродрома «Борисполь» состоится встреча руководства государства с украинскими заложниками, освобожденными из плена», - говорится в сообщении.

Во встрече также примут участие родственники и близкие освобожденных заложников.

Как сообщал УНИАН, 25 декабря первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко заявила, что в плену контролируемых Россией боевиков на оккупированном Донбассе находятся 170 граждан Украины.

Лидер движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук сообщил, что домой могут вернуться 380 человек. Так, украинская сторона готова освободить 306 человек, содержащихся в тюрьмах на подконтрольной правительству территории, контролируемые Россией боевики - 74 украинских заложников.

25 декабря Медведчук заявил, что место и точное время обмена пленными 27 декабря установлены, но не обнародуются из соображений безопасности.