Украинских заложников обменяют в "Майорском" – СМИ (фото)

12:01, 27 декабря 2017
Политика
909 0

В Горловку уже прибыли автомобили с украинскими пленными.

Пленные со стороны

Обмен пленными 27 декабря состоится на контрольном пункте въезда-выезда "Майорское" в районе Горловки в Донецкой области.

Пленные со стороны

Из оккупированного Луганска уже отправили 16 пленных, со стороны "ДНР" отправят 58 пленных, сообщают источники "Громадського ТВ".

С колонии в Макеевке уже вывезли пленных, но неизвестно всех.

С колонии в Макеевке уже вывезли пленных \ Фото: InsideDonetsk

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #обмен пленными#процесс обмена пленными
Новость в сюжете: Переговоры с боевиками "ДНР/ЛНР" об обмене пленными