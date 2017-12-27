Украинских заложников обменяют в "Майорском" – СМИ (фото)
12:01, 27 декабря 2017
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В Горловку уже прибыли автомобили с украинскими пленными.
Пленные со стороны "ДНР" \ Фото: InsideDonetsk
Обмен пленными 27 декабря состоится на контрольном пункте въезда-выезда "Майорское" в районе Горловки в Донецкой области.
Пленные со стороны «ЛНР» \ Фото: InsideDonetsk
Из оккупированного Луганска уже отправили 16 пленных, со стороны "ДНР" отправят 58 пленных, сообщают источники "Громадського ТВ".
С колонии в Макеевке уже вывезли пленных, но неизвестно всех.
С колонии в Макеевке уже вывезли пленных \ Фото: InsideDonetsk
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Новость в сюжете: Переговоры с боевиками "ДНР/ЛНР" об обмене пленными