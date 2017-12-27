Украинских заложников обменяют в "Майорском" – СМИ (фото)

Обмен пленными 27 декабря состоится на контрольном пункте въезда-выезда "Майорское" в районе Горловки в Донецкой области.

Из оккупированного Луганска уже отправили 16 пленных, со стороны "ДНР" отправят 58 пленных, сообщают источники "Громадського ТВ".

С колонии в Макеевке уже вывезли пленных, но неизвестно всех.