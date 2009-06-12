Кучма рассказал, как вел Ющенко, начиная с Нацбанка

«Украина, в отличие от некоторых других, – страна не для назначенных преемников». Об этом заявил бывший Президент Украины Леонид КУЧМА в интервью газете «Левый берег», опубликованном сегодня.

В частности, отвечая на вопрос, не жалеет ли он, что уступил власть не преемнику, как многие его убеждали, а «олигархам», бывший глава государства сказал: «Не совсем понимаю смысл вопроса. В принципе, Украина, в отличие от некоторых других, – страна не для назначенных преемников. Не наша это политическая традиция».

При этом Л.КУЧМА отметил, что, «безусловно, в свое время рассматривал ЮЩЕНКО как одного из кандидатов в Президенты. Я, можно сказать, вел его, начиная с Нацбанка. Лично уговаривал все фракции Верховной Рады проголосовать за его кандидатуру на пост премьер-министра. Но сразу же после отставки с этой должности он начал воевать со мной. А дальше – одни «но». Не прошел испытаний огнем, водой и медными трубами».

Что касается «олигархов», то, по словам Л.КУЧМЫ, они разочаровали его «намного меньше. Знаете, когда я проезжаю мимо их заводов, всегда радуюсь: трубы дымят! Ведь к концу 1992 года трубы большинства промышленных гигантов в Украине стояли мертвые. Петр І, видимо, неслучайно сказал писцу-дьяку, донесшему ему, что Меньшиков строит себе дворец побольше царского: «А где он строит? В Петербурге? Пущай!».

Как отметил экс-Президент, «было бы, конечно, хорошо, если бы строить рыночную экономику мы в свое время начали не иначе, как после зрелых размышлений и научных изысканий. Может быть, тогда у нас и получилось бы что-то, похожее на Швецию. Король Густав тридцать шестой год в обнимку с правительством обустраивает «шведскую модель социализма», при которой нет ни сверхбогатых, ни сверхбедных. Но Бог велел нам начать без раскачки. Опомниться не успели…Россия (спасибо, однако, ей!) выкинула нас из своих объятий, чтобы выжить самой. И нам пришлось строить капитализм с нуля и на ходу, методом проб и ошибок. И с тем человеческим материалом, который был под рукой». Только сейчас, говорит Л.КУЧМА, в годы «оранжевых», стало отчетливо видно, как не хватает нам для всех ступеней власти современных и с житейским опытом специалистов.

При этом на вопрос, доволен ли он в целом результатами своих капиталистических реформ, Л.КУЧМА ответил, что «ошибок и неудач было много. Не знаю, чего больше. Оппозиция, та всегда и везде знает, что у власти неудач не бывает – только ошибки и сознательные грехи. А я даже о президентской деятельности моего бывшего беспощадного критика Виктора ЮЩЕНКО иногда не могу сказать, чего в ней больше: ошибок или неудач».

По словам экс-Президента, «главная наша общая неудача – не получилось отделить власть от бизнеса... Когда я читаю декларации наших самых крупных политиков и бизнесменов об их доходах, то смеюсь. Уж кто-кто, а я знаю правду. Мой смех – сквозь слезы. Даже тот, кто задекларировал-таки свои миллионные доходы, платит копеечные налоги. У каждого отличные юристы. Они так «оптимизируют» источники доходов, что комар носа не подточит. От реальных барышей в казну отстегивается меньше 1%. Чем же Украина для них не оффшорная зона?».

Как отмечает Л.КУЧМА, по доходам на душу населения и по темпам падения ВВП мы фактически спустились в число стран «третьего мира». «Я понимаю, что всем нам – и старым политикам, и новым – очень хочется за горло друг друга подержать. Но лучше все-таки заняться делом. В Украине есть то, что может стать ее конкурентным преимуществом: ТРАНЗИТ, ЗЕМЛЯ, ИНТЕЛЛЕКТ», - считает бывший руководитель страны.