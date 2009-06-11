Ющенко говорит, что Газпром может выставить Нафтогазу штраф в 40 млрд.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО оценивает штрафные санкции «Газпрома» к «Нафтогазу Украины» за недобор газа в первом полугодии 2009 года в 40 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в ходе совещания относительно финансового состояния НАК «Нафтогаз Украины», которое проводит в компании.

По словам Президента, штрафные санкции за недобор газа в первом квартале могут составить 10,4 млрд. грн., а за недобор газа во втором квартале – 30 млрд. грн.

«Мы сегодня имеем 40 млрд. грн. штрафных санкций, которые не применены. Что это за государственный подход? Я не понимаю, каким образом будет урегулирована ситуация и в 2010 году», – сказал В.ЮЩЕНКО.

При этом он отметил, что в 2010 году Украина должна потребить 52 млрд. кубометров российского газа, из которых 42 млрд. кубометров – гарантированно.

Как сообщал УНИАН, по итогам первого квартала 2009 года потребление импортного газа Украиной держалось на уровне немногим более 50% законтрактованных объемов. Планка take or pay («бери или плати») в контракте «Газпрома» с «Нафтогазом Украины» зафиксирована на уровне 80% (такой объем поставок потребитель должен оплатить независимо от возможности его использовать).

В частности, в январе «Нафтогаз Украины» законтрактовал 1 млрд. куб. м газа, но отобрал лишь 549 млн. куб. м, в феврале – около 1,1 млрд. куб. м из планировавшихся 2 млрд. куб. м.

Украинская сторона официально заявляла, что заинтересована в сокращении законтрактованных объемов импорта газа в 2009 году с 40 млрд. куб. м до 33 млрд. куб. м.

Согласно подписанному 19 января 2009 года контракту между ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины», объем поставки газа в Украину в 2009 году составит 40 млрд. куб. м.