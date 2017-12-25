На выборах в ОТГ в Винницкой области зафиксировали нарушение депутатами облсовета законодательства

В Винницкой области депутаты областного совета, посещая избирательные участки, регистрировались журналистами, чем нарушали избирательное законодательство.

Как сообщили УНИАН в общественной сети ОПОРА, представители которой сегодня наблюдают за соблюдением законодательства на выборах в Винницкой области, соответствующий факт был зафиксирован на избирательном участке Новогребельской общины.

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«В день голосования на избирательном участке Новогребельский общины присутствовали представители Винницкой областной организации политической партии ВО «Батькивщина» - депутаты Винницкого областного совета Людмила Щербакивская и Владислав Рой, а также депутат областного совета, председатель фракции «УКРОП» в областном Совете Григорий Зозуля. Представители политических партий регистрировались в журнале регистрации, однако на каждом участке назывались по-разному, подписываясь то депутатами, то корреспондентами газет и телеканалов», - сообщили в организации.

В гражданской сети подчеркнли, что согласно части 9 статьи 27 Закона Украины «О местных выборах» право присутствовать на заседании комиссии и в помещениях избирательного участка имеют только члены Центральной избирательной комиссии, работники секретариата Центральной избирательной комиссии и Службы распорядителя Государственного реестра избирателей; кандидаты в депутаты, их доверенные лица, официальные наблюдатели от кандидатов в депутаты в одномандатном избирательном округе (вместе не более двух человек от соответствующей местной организации партии или кандидата в депутаты) кандидаты на должность сельского, поселкового, городского головы, кандидаты на должность старосты, их доверенные лица, официальные наблюдатели (не более одного человека от одного кандидата); официальные наблюдатели от общественных организаций, иностранных государств и международных организаций (не более двух человек от одной организации); представители средств массовой информации (не более двух человек от одного средства массовой информации).

Другие лица могут присутствовать на заседании комиссии только с разрешения или по приглашению этой комиссии в соответствии с принятым ею решением. Пребывание других лиц на избирательном участке во время проведения голосования, а также на заседании комиссии при подсчете голосов и установлении результатов голосования не допускается.

Как сообщал УНИАН, сегодня проходят первые местные выборы в 51 объединенной территориальной громаде в 17 областях Украины. Избиратели выбирают депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных громад и соответствующих сельских, поселковых, городских голов. В состав этих 51 ОТГ вошли 256 местных советов (городских - 7, поселковых - 19, сельских - 230).