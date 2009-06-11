ВР предлагает Ющенко отстранить Черновецкого - постановление

Верховная Рада Украины обратилась к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с предложением отстранить Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО от исполнения обязанностей председателя Киевской городской государственной администрации на период деятельности Временной следственной комиссии ВР по расследованию обстоятельств нарушения Конституции и законов Украины, принятии противоправных решений должностными лицами Киевсовета и его исполнительного органа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в принятом сегодня постановлении «Об отчете Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования обстоятельств нарушения Конституции Украины и законов Украины, принятие противоправных решений должностными лицами Киевского городского совета и его исполнительного органа».

Постановление поддержали 228 из 427 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Не голосовала в полном составе фракция Блока Литвина. Из фракции Партии регионов «за» проголосовал один народный депутат.

Фракции БЮТ и КПУ проголосовали в полном составе, а из фракции НУ-НС постановление поддержали 47 народных депутатов.