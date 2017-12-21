Законопроект о реинтеграции Донбасса ВР рассмотрит 16 января - Парубий

Верховная Рада во вторник, 16 января, рассмотрит законопроект о реинтеграции Донбасса и ряд законопроектов, касающихся вопросов безопасности и обороны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель парламента Андрей Парубий сообщил на заседании ВР.

По его словам, с Комитетом Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны согласовано рассмотрение блока вопросов безопасности и обороны 16 января вместе с законом о деоккупации.

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Парубий отметил, что блок вопросам национальной безопасности и обороны будет ключевым для рассмотрения 16 января.

Как сообщал УНИАН, 6 октября Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» (№ 7163).

17 ноября Комитет ВР по нацбезопасности и обороне завершил работу над подготовкой законопроекта ко второму чтению.

18 декабря представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко заявила, что законопроект о реинтеграции Донбасса отошел от концепции, предложенной главой государства.

По ее словам, в законопроект внесены «чрезвычайно большое количество» поправок, а потому «от стратегии, предложенной президентом Украины по мирному политико-дипломатическому решению вопроса реинтеграции, то есть возвращения части территории оккупированного Донбасса, осталось очень мало».

Луценко призвала народных депутатов дождаться заключения юридического управления ВР «и с пониманием отнестись к деформированной стратегии». Она подчеркнула необходимость провести дополнительные консультации для того, чтобы этот законопроект имел вид, в котором вносил его президент как свою собственную стратегию.