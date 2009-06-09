Конституционный суд принял решение, выгодное Черновецкому

Депутаты местных советов и сельские, поселковые, городские председатели, избранные на внеочередных выборах, получают полномочия соответственно на пятилетний и четырехлетний срок.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил председатель Конституционного Суда Украины Андрей СТРИЖАК, обнародовав решение КС по соответствующему конституционному представлению Киевского городского совета.

А.СТРИЖАК отметил, что, анализируя положения Конституции и других законодательных актов, судьи КС пришли к выводу, что законодательством не различаются сроки полномочий депутатов местных советов и сельских и поселковых председателей в зависимости от того, избраны они на очередных или внеочередных выборах.

Таким образом, отметил он, депутаты местных советов и городские и сельские председатели после внеочередных выборов относятся к новоизбранным органам местного самоуправления и на них распространяются нормы закона о сроках полномочий: для местных советов – пять лет, а для городских, поселковых, сельских председателей – четыре года.

А.СТРИЖАК также отметил, что обязательная норма об одновременном проведении выборов в парламент и местные советы существовала в законодательстве до проведения внеочередных парламентских выборов. После них, отметил он, законодатель внес изменения, и обязательное одновременное проведение выборов в Верховную Раду и местные советы было отменено.

С другой стороны, по словам А.СТРИЖАКА, в случае, если местные органы власти избраны на внеочередных выборах, а их полномочия будут продолжаться до конца предыдущих избранных местных советов, возникает вопрос о том, кто, таким образом, был наказан. То есть, объяснил он, в случае досрочного прекращения полномочий депутатами местных советов они, таким образом, несут ответственность за невыполнение своих обязательств. Вместе с тем новоизбранный местный совет отвечает только за свои действия, и соответственно, должен работать установленный законом срок.

А.СТРИЖАК также добавил, что Конституционной Суд во время рассмотрения этого дела учитывал принцип одинакового подхода к деятельности представительских органов всех уровней.