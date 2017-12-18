В четверг Рада может проголовувати за нового главу НБУ – СМИ

В четверг, 21 декабря, Верховная Рада может рассмотреть назначение председателя Национального банка Украины.

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Об этом сообщает "Украинская правда", ссылаясь на источник в профильном комитете Рады.

"Фамилии пока нет, но в четверг с большой вероятностью будет рассматриваться вопрос председателя правления НБУ", - сообщил он.

Как сообщал УНИАН, глава НБУ Валерия Гонтарева после трехлетнего пребывания на посту подала президенту Петру Порошенко прошение об отставке с 10 мая 2017 года и ушла в длительный отпуск. С 11 мая 2017 года до назначения преемника Гонтаревой обязанности главы НБУ исполняет первый замглавы Нацбанка Яков Смолий.

Согласно Конституции Украины, глава государства должен представить на рассмотрение Верховной Рады преемника Гонтаревой, однако конкретные сроки в законодательстве не оговариваются. В конце августа представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко заявила, что президент внесет на рассмотрение парламента новую кандидатуру на пост главы Нацбанка до конца сентября.