В четверг коалиционный протокол будут подписывать в формате “2+2+2”

Рабочая группа по созданию коалиции демократических сил в парламенте подготовила проект совместного документа – протокол о порядке формирования коалиции, который завтра будет предложен для подписания ее участникам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил член рабочей группы, председатель исполкома СПУ Иосиф ВИНСКИЙ.

По его словам, завтра в 17.00 в Верховной Раде состоится встреча представителей политических сил – потенциальных участников коалиции в формате “два + два + два” (по два представителя от каждой политической силы с тем, чтобы закончить работу над этим документом).

По словам И.ВИНСКОГО, в документе четко сказано, что к моменту первого заседания ВР будет подготовлен проект соглашения, который будет парафирован в первый день работы ВР, когда представители политических сил получат официальный статус народных депутатов. Также была четко утверждена структура соглашения о коалиции демократических сил, которая состоит из трех частей – программные принципы, регламент, распределение сфер ответственности.

«Мы четко придерживаемся процедуры, которая предусматривается регламентом ВР и Конституцией Украины, относительно того, что соглашение о коалиции будет предварительно одобряться фракциями ВР после ее создания. После этого ее подпишут руководители, а затем члены фракций в первый день работы парламента», - сообщил И.ВИНСКИЙ.

По его словам, перед тем как формировать Кабинет Министров, коалиция принимает решение относительно принципов внутренней и внешней политики Украины, а затем проходит процедура формирования руководящих органов. Сначала формируется руководство ВР и избираются председатели комитетов, потом заместители секретарей комитетов, а затем коалиционный состав Кабинета Министров в соответствии с процедурой, предусмотренной Конституцией Украины. Кабинет Министров рассматривает на своем заседании и на следующий день после его формирования выносит на утверждение ВР свою программу деятельности.