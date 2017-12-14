В России ответили послу США на слова о Крыме (видео)

В Российской Федерации не понравилось заявление посла США в РФ Джона Хантсмана о принадлежности Крыма Украине.

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Так, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич написал на своей странице в Facebook после слов американского дипломата: "Думаю, что после подобных умышленных заявлений Джону Хантсману будет нелегко работать в России. Хочу также сообщить, что есть вещи, поважнее улучшения российско-американских отношений".

В свою очередь, российский сенатор Алексей Пушков так прокомментировал слова Хантсмана в своем Twitter: "Не послу США определять, чей Крым: США ни к Крыму, ни к тем, кто живет там, не имеют отношения. Они об Иерусалиме уже сказали - лучше бы промолчали".

Не послу США определять, чей Крым: США ни к Крыму, ни к живительным там не имеют отношения. Они в Иерусалиме уже сказали - лучше бы промолчали. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) December 13, 2017

Кроме того, депутат незаконно избранной Госдумы, бывший "прокурор" оккупированного Крыма Наталья Поклонская посоветовала послу США в России Джону Хантсману "ознакомиться с географией и историей России" в ответ на его слова о принадлежности Крыма Украине, передает РБК.

Как сообщал УНИАН, посол США в России Джон Хантсман заявил, что любому человеку, который знаком с международным правом, известно, что Крым - это Украина.