Глава Одесской ОГА Степанов объяснил роль частного бизнеса в модернизации медицины

В ходе реализации медреформы в Украине предстоит создать новую систему здравоохранения. Об этом в интервью Зеркалу Недели заявил глава Одесской обладминистрации Максим Степанов, комментируя внедрение медреформы на региональном уровне.

В частности, одесский губернатор отметил необходимость привлечь частные инвестиции в техническое переоснащение больниц.

«Помимо частных клиник, которых может быть любое количество, мы можем привлекать частный бизнес в ту часть медицинской инфраструктуры, которая требует обязательного технического переоснащения и обновления, - считает Максим Степанов. - Если рассчитывать только на государственные средства, то процесс переоснащения всех больниц у нас займет десятилетия. А людям здоровье нужно здесь и сейчас. Дорогостоящее медицинское оборудование может купить бизнес, а мы как государство будем покупать соответствующую медицинскую услугу для лечения наших граждан. Естественно, проводя прозрачные конкурсы. В Одессе и Одесской области очень высокий уровень онкозаболеваний. Одним из способов лечения такого рода недугов является лучевая терапия. Современное оборудование для лучевой терапии (линейные ускорители), причем только один комплект, стоит до 5 млн долл. Нам для области необходимо минимум два комплекта такого оборудования — т.е. 10 млн долл. Это огромная, просто неподъемная сумма для бюджета в сегодняшних реалиях. Я считаю, что такие формы взаимодействия с частным бизнесом также должны быть прописаны в реформе».

Напомним, 24 октября глава Одесской ОГА Максим Степанов заявил о намерении реализовать в регионе различные элементы медреформы, не дожидаясь окончательного принятия всего пакета соответствующего законодательства. В частности, в экспериментальном порядке в Окнянском районе Одесской области внедряется реформа сельской медицины, предусматривающая передачу с помощью сети Интернет информации о состоянии пациентов из отдаленных сел в районные, областные, и специализированные больницы, а также создание электронных медицинских карт пациентов.