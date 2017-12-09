В задержании Саакашвили принимали участие Аброськин и Кулик - СМИ

Участие в задержании лидера "Движения новых сил" Михеила Саакашвили принимали первый заместитель главы Нацполиции, начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин и заместитель начальника Департамента международно-правового сотрудничества ГПУ Константин Кулик.

Читайте такжеВ Сети опубликовали постановление прокурора о задержании СаакашвилиОб этом Украинской правде сообщили информированные собеседники в окружении Саакашвили.

Как известно, Саакашвили был задержан в квартире бывшего главы Главного управления Нацполиции Луганской области Юрия Покиньбороды.

По сообщению источников, во время задержания во дворе дома, где расположена квартира Покиньбороды, было много сотрудников правоохранительных органов и спецназа.

"Операция (по задержанию Саакашвили) началасьс похищения Покиньбороды под ВР. Аброськин сначала нашел в палаточном лагере под ВР Покиньбороду и сказал, что им необходимо переговорить. В итоге его вывезли из палаточного городка и привезли на квартиру (где произошло задержание Саакашвили)", - отмечают собеседники.