Антикоррупционный комитет Рады может вообще остаться без главы - Соболев
Соболев добавил, что антикоррупционный комитет под его руководством остановил 383 законопроекты, где было найдено коррупционные риски.
Антикоррупционный комитет Верховной Рады после своего увольнения председателя Егора Соболева вообще может остаться без руководителя.
Такое мнение Соболев высказал в эфире ток-шоу "Право на власть" на канале "1+1", передает ТСН.
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"Моим увольнением лично занимался Петр Порошенко в "Блоке Петра Порошенко" и Арсений Яценюк в "Народном фронте". Кого они спроектировали на мое место, честно говоря, я знаю гораздо хуже, чем они. Я думаю, что может быть такой вариант, что комитет вообще будет без председателя", - сказал депутат.
Соболев добавил, что антикоррупционный комитет под его руководством остановил 383 законопроекта, где было найдено коррупционные риски, и ни один из этих законопроектов не был принят.
"Боюсь, что и президенту, и коррумпированному большинству выгодно, чтобы комитет не заработал больше", - сказал он.
Как сообщал УНИАН, в четверг, 7 декабря, Верховная Рада приняла постановление об отзыве Соболева с должности председателя комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции. Решение поддержали 256 народных депутатов из 378, зарегистрированных в сессионном зале. При этом Соболев останется членом комитета.