Антикоррупционный комитет Рады может вообще остаться без главы - Соболев

Антикоррупционный комитет Верховной Рады после своего увольнения председателя Егора Соболева вообще может остаться без руководителя.

Такое мнение Соболев высказал в эфире ток-шоу "Право на власть" на канале "1+1", передает ТСН.

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"Моим увольнением лично занимался Петр Порошенко в "Блоке Петра Порошенко" и Арсений Яценюк в "Народном фронте". Кого они спроектировали на мое место, честно говоря, я знаю гораздо хуже, чем они. Я думаю, что может быть такой вариант, что комитет вообще будет без председателя", - сказал депутат.

Соболев добавил, что антикоррупционный комитет под его руководством остановил 383 законопроекта, где было найдено коррупционные риски, и ни один из этих законопроектов не был принят.

"Боюсь, что и президенту, и коррумпированному большинству выгодно, чтобы комитет не заработал больше", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 7 декабря, Верховная Рада приняла постановление об отзыве Соболева с должности председателя комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции. Решение поддержали 256 народных депутатов из 378, зарегистрированных в сессионном зале. При этом Соболев останется членом комитета.