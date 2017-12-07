СМИ узнали, кто может возглавить антикоррупционный комитет ВР вместо Соболева

В случае увольнения Егора Соболева с должности председателя комитета Верховной Рады по вопросам противодействия и предотвращения коррупции планируют назначить исполняющего обязанности председателя фракции "Народный фронт".

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Об этом ТСН.uа стало известно из собственных источников в фракциях БПП и НФ. Как рассказывают собеседники, ранее планировалось, что председателем комитета станет член "Радикальной партии" Игорь Попов. Но поскольку сын Попова попал в скандал после ограбления магазина, а Олег Ляшко призывает сложить мандат депутата – от этой идеи отказались.

Сейчас наиболее вероятным кандидатом на назначение и.о. председателя комитета может стать член фракции "Народный фронт" Юрий Савчук, утверждают источники ТСН.

Как сообщал УНИАН, вчера, 6 декабря, Комитет Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции поддержал предложение, чтобы инициировать перед парламентом процедуру отзыва Соболева с должности председателя комитета.

Сегодня лидер фракции «Блока Петра Порошенко» Артур Герасимов заявил, что парламент может рассматривать вопрос об увольнении Соболева с должности председателя комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции лишь после получения заключения регламентного комитета.

Также сегодня в ВР внесли соответствующий проект постановления. Авторами документа выступили представители антикоррупционного комитета из разных фракций и групп.

Верховная Рада Украины включила в сегодняшнюю повестку дня проект постановления об отзыве Егора Соболева с должности председателя Комитета ВР по вопросам предотвращения и противодействия коррупции (№7368).