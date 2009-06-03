Ющенко поедет на Луганщину, чтобы получить информацию из «первых уст»

Сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО осуществит рабочую поездку в Луганскую область.

Поездка состоится в рамках программы региональных поездок главы государства, сообщает пресс-служба Президента.

Цель поездки - изучение на месте комплекса вопросов относительно социально-экономической ситуации, перспективы развития промышленного производства в регионе.

Во время экономического и политического кризиса Президенту необходимо получать информацию из регионов из «первых уст», потому В.ЮЩЕНКО в рамках программы региональных поездок еженедельно осуществляет рабочие поездки по областям Украины, говорится в сообщении.