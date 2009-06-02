Решение о переименовании Кировограда примут депутаты горсовета

Большинство жителей Кировограда во время Интернет-опроса высказались против переименования города.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Кировоградского городского совета, на официальном сайте которого проходило голосование о целесообразности возвращения областному центру исторического названия «Елисаветград».

Всего в опросе приняли участие 225 пользователей Интернета. 65% респондентов высказались против изменения названия «Кировоград», 32% поддержали идею переименования города и 3% сообщили, что им безразлично, как будет называться город, где они живут.

Окончательное решение по данному вопросу будут принимать депутаты Кировоградского городского совета.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2008 года городской совет Кировограда решил провести одновременно с внеочередными выборами в Верховную Раду Украины местный референдум о возвращении городу названия «Елисаветград» (1754-1924 гг.). В то время идею переименования поддержали депутаты из фракций БЮТ, «Нашей Украины», Партии регионов, Либеральной партии Украины и Народной партии.

В случае, если внеочередные выборы в парламент Украины не состоятся, депутаты горсовета обещали скорректировать дату проведения референдума.