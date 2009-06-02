Ющенко: больше всего БЮТ и Тимошенко боятся выборов

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО допускает досрочное прекращение своих полномочий при условии реальной реорганизации системы власти.

Об этом он сказал в эксклюзивном интервью агентству УНИАН.

В частности, на вопрос, может ли он объявить досрочные президентские выборы, В.ЮЩЕНКО отметил, что давал бы ответ на этот вопрос очень осторожно. Он подчеркнул, что готов идти на компромиссы, но если речь будет идти о действительной реорганизации системы власти. Президент напомнил о предложенных им изменениях в Основной закон, о необходимости реформирования избирательной системы, о необходимости отмены депутатской неприкосновенности. «Я бы заплатил очень высокую цену, чтобы это произошло, высокую, и пошел бы на большие компромиссы», - сказал Президент, добавив, что здесь не стоит вопрос: уйдет он с должности на месяц раньше, или на месяц позже, здесь главное - достичь качества построения системы власти в Украине.

В то же время Президент отметил, что существует много вариантов недопущения внесения изменений в Конституцию, которыми предлагается избирать Президента в парламенте и продлить полномочия нынешней Верховной Рады на несколько лет.

«Варианты есть и они все будут задействованы», - сказал Президент, отвечая на вопрос, есть ли у него реальные механизмы помешать внесению изменений в Конституцию, которые разработаны БЮТ и Партией регионов.

При этом В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что больше всего БЮТ и ее лидер Юлия ТИМОШЕНКО боятся выборов. «С каждым месяцем они (выборы) становятся еще более ужасными, поэтому нужно делать все манипуляции, чтобы дать ответ, можно ли без выборов представлять высшую власть в Украине, и они, собственно говоря, именно над этим работают», - сказал Президент, добавив, что ответ, как защититься от этого варианта, находится у 47 миллионов украинцев.

Отвечая на вопрос, возможен ли вариант роспуска парламента в случае начала процедуры внесения изменений в Конституцию, В.ЮЩЕНКО сказал, что это немногое изменит. По его словам, принять решение о роспуске парламента с одной стороны организационно выглядит очень просто, но с другой стороны - это малопродуктивный путь, который не решит сути проблемы. «Он (роспуск парламента – УНИАН) не является адекватным», - сказал В.ЮЩЕНКО.