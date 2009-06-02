В России не удивятся, если Янукович приведет Украину в НАТО

Руководство России не видит в НАТО реальной угрозы.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказала директор Центра европейской безопасности Татьяна ПАРХАЛИНА (Москва), выступая на круглом столе в Москве «Военное сотрудничество Россия-НАТО: проблемы и перспективы».

«Я далека от того, что дизайнеры нашей (российской) внешней политики действительно считают, что от НАТО исходит угроза… Есть реальные угрозы с Юга и вызовы с Востока», - сказала Т.ПАРХАЛИНА.

По ее словам, впервые в российской истории сложилась ситуация, когда для России нет угрозы с Запада.

Эксперт отметила, что в практическом плане Россию и НАТО разделяет не только процесс расширения на постсоветское пространство, но и трансформация Альянса в глобальный военный блок и как следствие уменьшение роли ООН. По ее словам, у России осталось два признака сверхдержавности - наличие ядерного оружия и постоянное членство в Совбезе ООН.

Кроме этого, она отметила, что все больше стран постсоветского пространства делают евроатлантический выбор своего развития.

«Если говорить об Украине и Грузии, то не важно, будут они в НАТО или нет – они сделали свой выбор. Я не удивлюсь, что однажды Виктор ЯНУКОВИЧ приведет Украину в Альянс, потому что те олигархи, которые его поддерживают, дали понять, что им нужен выход на европейский рынок», - сказала Т.ПАРХАЛИНА.

По ее мнению, российские элиты понимают, что евроатлантика уже предложила модель, которая более привлекательна для постсоветского пространства, поэтому расширение НАТО воспринимается как выталкивание РФ из «ее заднего двора».

В тоже время эксперт считает, что «коррумпированная российская элита» не заинтересована ни в сотрудничестве с НАТО, ни, тем более, интеграции в Альянс.

«Элита пытается представить свои корпоративные и личные интересы как национальные интересы страны. Для вступления в Альянс нужен консенсус элит, которого в РФ нет и в ближайшее время не будет. Сейчас мы наблюдаем эрозию демократии, укрепление авторитаризма», - сказала она.

По ее словам, в течение многих лет российские политики хотели сделать главным лозунгом избирательной кампании борьбу с коррупцией, но не смогли договориться.

«Главным лозунгом было – борьба с НАТО, с Америкой, с Западом – это проще, это кушается хорошо населением, где живы еще стереотипы», - пояснила она.