На митинге Саакашвили выступила евродепутат из партии друга Путина

Британский евродепутат Джейн Коллинз, которая является членом евроскептической Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP), присутствовала сегодня на митинге в Киеве вместе с Михеилом Саакашвили. Об этом пишет "Европейская правда".

Ведущий на сцене возле Верховной рады представил Коллинз просто как депутата Европарламента, не указав, к какой партии она принадлежит.

Как известно, UKIP была основной движущей силой в кампании за выход Британии из ЕС, а ее бывшего лидера Найджела Фараджа называют другом президента РФ.

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В 2014 году Коллинз была одной из 137 депутатов Европарламента, которые голосовали против ратификации Соглашения об ассоциации ЕС и Украины. В то же время в 2017 году ее фамиили не было в списке евродепутатов, голосовавших против предоставления безвизового режима Украине.

"Я сегодня приехала сюда, чтобы поговорить с Мишей о защите прав детей, о защите прав людей. И вы можете представить, что я чувствовала, когда я воочию увидела, что его права просто уничтожают и унижают. Но то, что было сегодня, это была ваша победа, победа Михаила и победа прав человека в Украине. А также это было поражение вашего правительства в демократии, возврат к временам, когда арестовывали политических оппонентов, такие как Тимошенко. И это большой позор", - сказала Коллинз.

Как сообщал УНИАН, утром в доме на улице Костельной в квартире, где проживает Саакашвили, силовики провели обыски. Позже они задержали Саакашвили и посадили в автомобиль, однако активисты заблокировали проезд этого авто.

Между правоохранителями и активистами возникали столкновения. Через некоторое время, после противостояния активисты разбили окна, сломали двери в микроавтобусе и освободили Саакашвили. Правоохранители применили слезоточивый газ. Политик и его сторонники пришли под Верховную Раду.