Гриценко говорит, что «хунта» ПР и БЮТ нарвется на сопротивление

Народный депутат от блока «Наша Украина – Народная самооборона» Анатолий ГРИЦЕНКО предостерегает фракции Партии регионов и Блока Юлии Тимошенко от создания «хунты» с целью «украсть у народа право избирать Президента».

Об этом сказано в переданном УНИАН заявлении А.ГРИЦЕНКО.

«Если создается коалиция для стабилизации работы парламента, для укрепления правительства – тогда это коалиция. Если хотят переломать через колено Конституцию, украсть у народа право избирать Президента и украсть себе несколько лет для незаконного продления полномочий - тогда это хунта», - говорится в заявлении.

А.ГРИЦЕНКО также подчеркнул, что идея выборов Президента в парламенте не поддерживается украинцами.

«Такая хунта нарвется на очень серьезное сопротивление, она объединит все силы общественности против себя и объединит народ. Я бы хотел предостеречь тех партийных вождей, у которых есть намерение сломать Конституцию и осуществить переворот, от непродуманных действий. Это очень опасно», - добавил А.ГРИЦЕНКО.

Депутат отметил, что «хорошие дела делаются открыто, и если соответствующие фракции хотят изменить Основной Закон, они должны представить общественности соответствующий проект и предложить его обсудить».

А.ГРИЦЕНКО также выразил мнение, что создание широкой коалиции может обсуждаться в парламенте, но не с целью изменения Конституции.