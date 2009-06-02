У Януковича рассказали, о чем договариваются с Тимошенко

БЮТ и Партия регионов намерены отменить право президента назначать губернаторов.

Об этом заявил депутат от Партии регионов Нестор Шуфрич в эфире телеканала ICTV, комментируя информацию о договоренностях этих политических сил относительно создания коалиции и внесения изменений в Конституцию.

"Президент лишается права назначать губернаторов. Мы ликвидируем институт местных администраций. Мы предлагаем его ликвидировать на уровне районов. Не будет больше маленьких районных Ющенко", - сказал он.

"Более того, мы пересматриваем полномочия областных администраций, которые будут иметь исключительно функции мониторинга за действиями местных органов власти", - сообщил Шуфрич.

"Где сегодня заложены конфликты? Губернаторы не подчинены премьеру, она их даже на совещание не может собрать", - отметил депутат.

По словам Шуфрича, в проекте новой Конституции БЮТ и Партии регионов сохраняется право президента обратиться в Конституционный Суд относительно конституционности постановления правительства, и, в случае признания решения незаконным, остановить действие постановления.

"Есть фигура президента, которая не влияет на формирование исполнительной власти. Он является главнокомандующим в стране, носит представительские функции, но он не влияет на решения правительства и не мешает ему работать, и так живет вся Европа", - сказал он.

Депутат отметил, что "наиболее сложный вопрос - как будет избираться президент".

"Этот вопрос еще далеко не решен", - подчеркнул он.

Комментируя информацию о возможной пролонгации полномочий парламента до 2014 года, Шуфрич сказал: "Такого нет вообще".

По его словам, речь шла о назначении парламентских выборов на последнее воскресенье марта, "и для этого нужно либо сократить полномочия парламента, либо продлить". "Я не исключаю, что мы пойдем путем сокращения", - отметил он.

Украинская правда