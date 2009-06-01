Тимошенко напомнили, что Янукович «крал деньги со скоростью $60/сек»

В общественном движении „За Украину!” считают, что Блок Юлии Тимошенко и Партия регионов в случае создания коалиции узурпируют власть.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении общественного движения „За Украину!”.

“Растоптав доверие избирателей, политико-бизнесовые кланы во главе с ЯНУКОВИЧЕМ и ТИМОШЕНКО вошли в сговор, цель которого - лишить украинский народ какого-либо влияния на ситуацию в собственной стране, а саму Украину снова вернуть в положение московской провинции.

Два клана, которые контролируют 3/4 депутатов Верховной Рады, пришли к согласию об образовании совместного большинства. Через ревизию Конституции заговорщики хотят разделить всю власть и богатства страны и закрепить олигархическую систему правления”, - убеждены в движении “За Украину!”.

Кроме того, в общественной организации считают, что “ТИМОШЕНКО и ЯНУКОВИЧ под патронатом своих кремлевских кураторов стремятся отменить всенародные выборы Президента Украины. По их замыслу, Президента будет избирать Верховная Рада, и этим президентом станет Виктор ЯНУКОВИЧ. В обмен на это Юлия ТИМОШЕНКО останется премьером, заменив последних квалифицированных и патриотических министров на представителей Партии регионов. Чтобы смягчить возмущение собственных избирателей, БЮТ и Партия регионов стремятся путем торговли должностями втянуть в новоявленную коалицию третьи фракции, которые будут служить прикрытием сговора и создавать впечатление „объединения ради стабильности”.

В заявлении отмечается, что “заключая тайные соглашения с ЯНУКОВИЧЕМ, ТИМОШЕНКО „забыла” свои слова о том, что „правительство ЯНУКОВИЧА крало деньги со скоростью 60 долларов в секунду”. ЯНУКОВИЧ так же быстро „забыл” свои публичные обещания никогда не допустить выборов Президента в Верховной Раде. Лидер “регионалов” уже готов на многие годы оставить у руля правительства человека, которого он только что называл „безответственной популисткой” и обвинял в развале украинской экономики. Сегодня вся страна видит, что словам ТИМОШЕНКО и ЯНУКОВИЧА – грош цена: ради руководящих кресел они оба готовы предать даже собственных избирателей”.

Кроме того, в общественном движении считают, что для того чтобы избежать ответственности перед гражданами, “БЮТ и Партия регионов хотят лишить украинский народ права избирать не только Президента, но и парламент и местные органы власти, отложив парламентские и местные выборы на 2014 год. Понятно, что после их пятилетнего господства о какой-либо демократии и о свободных выборах можно будет забыть на многие годы”.

По убеждению членов движения, никогда еще за годы независимости Украина не находилась в большей опасности.

“Ведь ТИМОШЕНКО и ЯНУКОВИЧ не только лишают украинцев права выбора, но и реализуют давнюю кремлевскую мечту об Украине без всенародно избранного Президента. Манипулируя „карманными” депутатами, внешние силы смогут легко взять под контроль украинскую экономику и систему управления. Под угрозой окажутся сама независимость и территориальная целостность страны”, - говорится в заявлении.

Общественное движение „За Украину!” призывает народных депутатов, у которых “осталась хоть капля совести и верности Украине, поставить национальные интересы выше интересов кланов, фракций и партий и не голосовать за решения, направленные на узурпацию власти”.