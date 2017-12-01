Журнал "Фокус" оценил работу правительства Гройсмана

Журнал «Фокус» уже третий раз подводит итоги работы исполнительной власти за год, оценивая эффективность чиновников по 12-бальной шкале.

Издание проанализировало деятельность всех членов правительства, а также руководителей ряда важных государственных ведомств, от работы которых зависит жизнь украинцев. Оценки министрам выставляли около 100 профильных экспертов.

Отличниками рейтинга стали министр образования Лилия Гриневич и министр юстиции Павел Петренко, которые заработали 10-ку по 12-балльной шкале.

Аутсайдером с оценкой «на выход» стал министр финансов Александр Данилюк. Примечательно, что в прошлом году Данилюк входил в число лидеров рейтинга, однако за год ему не удалось оправдать данный ему кредит доверия.

Неудовлетворительную оценку, с пометкой «последнее предупреждение», также получили министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой и и.о. главы Государственной фискальной службы Мирослав Продан.

У остальных министров показатели в целом неплохие, о чем свидетельствует и средний бал всего правительства – уверенная семерка с пометкой «надо работать лучше».

Глава Кабмина Владимир Гройсман в этом году может похвастаться запуском двух наиболее важных для страны реформ – пенсионной и медицинской, на которые премьер и его команда с большими трудностями все-таки нашли голоса в парламенте.

В целом, несмотря на все старания, главная сложность в реализации реформ для Владимира Гройсмана, - это министры, которые попали в правительство по политическим квотам, и по факту не являются его командой. Поэтому уже вскоре, чтобы показать реальный результат, премьеру ничего не останется, кроме как усилить состав Кабмина сильными и компетентными людьми.