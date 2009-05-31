Тимошенко и Янукович договорились о совместных действиях до 2024 года?
18:54, 31 мая 2009Политика
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«Ширка» в целом согласована - источник
Премьер Юлия Тимошенко и лидер Партии регионов Виктор Янукович предварительно согласовали проект "Большого договора", который предполагает создание широкой коалиции, а также текст новой Конституции.
Как сообщают источники Украинской правды, это произошло в субботу, когда Тимошенко и Янукович провели очередные переговоры о создании широкой коалиции.
В последней редакции проект "Большого договора" предполагает совместные действия БЮТ и Партии регионов до 2024 года, в том числе участие в парламентских выборах единым блоком.
Проект новой Конституции предполагает избрание президента в парламенте и пролонгацию полномочий нынешней Верховной Рады до 2014 года.
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