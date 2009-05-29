Яценюк: Тимошенко, Ющенко и Янукович ничем не отличаются

Народный депутат, лидер движения «Фронт перемен» Арсений ЯЦЕНЮК опровергает информацию о том, что на президентских выборах будет выполнять функцию технического кандидата лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЯЦЕНЮК заявил сегодня на брифинге в Киеве.

«Тогда я еще двойник ЮЩЕНКО и ТИМОШЕНКО, потому что ТИМОШЕНКО, ЮЩЕНКО и ЯНУКОВИЧ – это одно целое. Они ни чем не отличаются», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

По его мнению, Ю.ТИМОШЕНКО, В.ЮЩЕНКО и В.ЯНУКОВИЧ имели возможность по несколько раз руководить страной, при этом они исповедовали разную политику, однако преследовали одну и ту же цель – удержаться у власти. «То, что сейчас происходит, в том числе по конституционной реформе – это еще один шанс для них, для троих – удержаться у власти. Так не будет», - добавил он.

А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что намерен использовать в ходе своей предвыборной кампании и политической деятельности «другие подходы, другую политику» и получать «другой результат».