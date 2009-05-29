Турчинов напоминает Ющенко, чем закончилась затея Кучмы

Первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ считает бесперспективной инициативу Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о проведении конституционного референдума.

Такое мнение А.ТУРЧИНОВ высказал в эксклюзивном комментарии УНИАН.

«КУЧМА в свое время тоже организовывал референдумы. И чем это для него закончилось?», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Как сообщал УНИАН, В.ЮЩЕНКО в интервью «Независимой газете» не исключил назначения Всеукраинского референдума для принятия предложенных им изменений в Конституцию.

«Если политические силы будут манипулировать Конституцией, я назначу всеукраинский референдум», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Отвечая на вопрос о возможном объединении БЮТ и Партии регионов, В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что здесь речь в действительности идет о судьбе украинской демократии. Он в очередной раз предостерег: если страна утратит демократию, она утратит независимость. «Я сразу назначу референдум, как только эти договоренности произойдут, если будет переписываться Конституция, если будут манипулирования с Основным Законом, который формирует устройство в государстве», - заявил глава государства.

Глава государства убежден, что силы, «которые, начиная с 2 сентября 2008 года, не раз подходили к теме закулисной реформы Конституции и разделения страны «на двоих», больше всего боятся только одного: общественного мнения, общественной позиции».