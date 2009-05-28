Гавриш увидел, как Ющенко его конспектирует - и многое понял

Первый заместитель секретаря Совета национальной обороны и безопасности Украины Степан ГАВРИШ считает, что ответственность за падение рейтинга Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО должна нести его команда.

Такое мнение он высказал в ходе он-лайн-конференции, которая состоялась в интернет-издании «ForUm».

С.ГАВРИШ рассказал, что во время его личных встреч с главой государства В.ЮЩЕНКО не только внимательно слушал его, но и постоянно записывал. «Как мне показалось, это говорит об очень большом потенциале его как личности и правителя», - отметил С.ГАВРИШ.

В то же время он не стал высказывать мнение, почему этот «уникальный, даже удивительный ресурс не обеспечил эффективность его политики».

«Его (Президента) социологический рейтинг достаточно уязвим. На этот вопрос должны ответить эксперты, а отвечать за него (рейтинг) должна команда Президента. Именно она должна была еще в свое время оценить критичность движения рейтинга доверия к Президенту, найти формы и способы политики, которые удержали бы вокруг Президента интерес, который он вполне заслуживает», - отметил заместитель секретаря СНБО.

«Мне кажется, что он уязвим в том, что честен и открыт, и потому беззащитен. Уязвим, потому что не маневрирует, а говорит правду и попадает в ловушки политтехнологов, нанятых на службу его оппонентами и даже "друзьями", - добавил С.ГАВРИШ.

Вместе с тем, С.ГАВРИШ уверен, что В.ЮЩЕНКО еще не потерял шансы для повышения своего рейтинга. «Все будет зависеть от готовности новой команды Президента предложить новый план для восстановления как минимум его базового рейтинга. Для этого необходимы решительные действия, четкие и ясные решения, и, конечно, нужна очень серьезная модернизация внешней и внутренней политики», - отметил он.

С.ГАВРИШ подчеркнул, что сегодня изменился глобальный мир, формируется его новая архитектура. По его словам, Украина должна быть принципиальным основателем этого мира. «Для этого Президент должен быть решительным, последовательным и готовым подписывать во имя этого союзы. Еще больше изменился внутренний мир - мы стали другими. Мы на полшага от того, чтобы почувствовать себя политическим народом, способным противодействовать манипуляциям и интригам, которые плетутся с единственной целью - сохраниться во власти или в очередной раз авантюрно ее получить», - считает С.ГАВРИШ.

Он отрицательно ответил на вопрос о намерении уйти из команды Президента: «Я не умею предавать, ненавижу предателей. Я могу не согласиться с выбором, стратегией тактикой, с решениями и уйти. Да не привык я к тому, чтобы проигрывать».