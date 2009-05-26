У Ющенко рассказали, кто на самом деле наладил контакт с Каддафи

Президент Украины Виктор Ющенко придает важное значение развитию отношений Украины с Великой Социалистической Народной Ливийской Арабской Джамахирией и приветствует постепенную реализацию двусторонних договоренностей, достигнутых в ходе ряда его переговоров и встреч с Ливийским Лидером М.Каддафи, которые состоялись в 2008 году в рамках официального визита Президента Украины в Ливию 7–8 апреля 2008 года и государственного визита в Украину Ливийского Лидера М.Каддафи 4–6 ноября 2008 года. Об этом заявил заместитель Главы Секретариата Президента Украины Андрей Гончарук, сообщает пресс-служба Президента.

«Дружеские личные контакты и конструктивные и плодотворные переговоры между Главами двух государств заложили прочную основу для последующей реализации наработок нескольких лет по многим стратегически важным для Украины и Ливии направлениям сотрудничества», - отметил он.

По словам А.Гончарука, воплощению в жизнь достигнутых раньше Главами государств договоренностей должен способствовать официальный визит в Ливию премьер-министра Украины Ю.Тимошенко 25–26 мая 2009 года.