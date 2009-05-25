Нацбанк попросит Ющенко не запрещать банкам забирать залоговое жилье
От Президента хотят вето
|Анатолий Шаповалов
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам первый заместитель председателя Национального банка Украины Анатолий ШАПОВАЛОВ.
Как сообщал УНИАН, 21 мая т.г. Верховная Рада Украины приняла в целом Закон Украины «О защите имущественных прав граждан в период выхода экономики Украины из состояния финансового кризиса».
Согласно закону, на период выхода экономики Украины из состояния финансового кризиса вводится мораторий на взыскание банком залогового жилья в случае, если предметом залога или ипотеки является жилищная недвижимость, в которой постоянно проживают граждане.
Окончание выхода экономики Украины из состояния финансового кризиса определяется решением Верховной Рады Украины по представлению Кабинета Министров Украины.